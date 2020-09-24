TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı

TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.

Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.

Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.

ERSİN DÜZEN: YETER ARTIK

Ersin Düzen, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" demişti.

İşte TRT'nin resmi açıklaması:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haftada 4 gün taze içerikle yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen spor programı olan 'Stadyum'un 10 yıldır moderatörlüğünün yanı sıra özel röportajlar ve maç anlatımları da yapan Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödenmektedir. Ersin Düzen'e belirtilen bu ücretin dışında başka bir ödeme yapılmamaktadır."