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Tribünlerden İrfan Can Eğribayat’a sevgi gösterisi
Fenerbahçe’nin yeni transferi kaleci İrfan Can Eğribayat’a sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.
Spor 04.08.2022, 20:32 04.08.2022, 20:51
Fenerbahçe’nin Slovacko ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin Göztepe’den kiraladığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat’a taraftarların ilgisi büyüktü. Fenerbahçeli tribünler Eğribayat’ı tezahüratlarıyla yanına çağırırken, İrfan Can ise taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.