Tribünlerden "Değişiklik Yap" Tezahuratlarına Valerien Ismael’den Şok Cevap

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, alınan sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Müsabakanın bir bölümünde taraftarın oyuncu değişiklikleriyle ilgili tezahürat yapması sorusuna cevap veren Fransız teknik direktör, “Türkçe bilmiyorum. O yüzden de anlayamadım tezahüratı… Değişiklikler konusunda karar benim… Bunu yaparken yüzde yüz emin olmak isterim. O dengeyi bozmadan hareket etmek isterim” diye konuştu.

“ELEŞTİRİLER OLACAKTIR”

Karşılaşmayı da değerlendiren Valerien Ismael, şu ifadeleri kullandı:

“Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Planladığımız gibi güçlü başladık, fırsatlar bulduk ve sonrasında golü attık, 2-0 devreye önde girdik. İkinci yarıda aynen devam etmemiz gerektiğini konuştuk. 3. golü de bulduk. Şu an bu noktada futbolcularımızın kafasında geçen sene oynanan Adana Demirspor maçını daha net anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bugün de 3-0'dan sonra 3-1 oldu ama 10-15 dakika biraz geride oynadık ama dik durduk, golü yemedik ve sonrasında 4. golü attık. Çok önemli bir 3 puan aldık. Dinleneceğiz ve bir sonraki iç saha maçımıza hazırlanacağız. Eleştiriler olacaktır. Önemli olan saha içi bu konular değil. Galibiyet bugün bizim için önemliydi. Lig çok uzun bir maraton, maç maç bakacağız. Sivasspor maçında da galibiyet almayı hedefliyoruz.”