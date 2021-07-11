Triatlon yarışmasında ilginç olay

Ordu’da düzenlenen triatlon yarışmaları ilginç görüntülere sahne oldu. Triatletlerle birlikte denize atlayan bir köpek hayli açılınca yoruldu. Köpek, deniz polisi tarafından alınarak kıyıya getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile düzenlenen ve iki gün süren “Ordu Triatlonu Yarışları" sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın startı ile başlayan yarışlarda triatletler kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda sporcular sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda ter döktü.

Yarışların ikinci gününde ilginç bir olay yaşandı. Yüzme yarışmalarının başlangıcı sırasında yarış alanına giren bir köpek, triatletlerle birlikte denize atladı. Kıyasıya süren yüzme yarışmasında denize açılan ve atletlerle birlikte yüzen köpek hedefe az kala yoruldu. Bunu fark eden deniz polisi köpeği bota alarak kıyıya getirdi. Köpek yarışmacıların ve seyircilerin ilgi odağı oldu.