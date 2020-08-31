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Triatlon rüzgarı Ordu’da esti

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU İLE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘30 AĞUSTOS ZAFER TRİATLONU YARIŞLARI’ ORDU’DA YAPILDI.

Spor 31.08.2020, 10:04
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Triatlon rüzgarı Ordu’da esti

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ‘30 Ağustos Zafer Triatlonu Yarışları’ Ordu’da yapıldı.

Üç branşın bir arada yapıldığı ve 15 ilden 110 sporcunun katıldığı triatlon yarışları öncesi sporcular dezenfeksiyon tünelinden geçirildi. Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat edilen yarışlar öncesi sporcuların ateş ölçümleri de yapıldı.

Altınordu ilçesi Akyazı sahil mevkisinde yüzme ile başlayan, bisiklet ile devam eden organizasyon koşu ile sona erdi. Yarışlarda, standart mesafe kadınlar kategorisinde Özge Uzun, İrem Sönmez, Yade Tlabor, standart mesafe erkekler kategorisinde Bahadır Tama, Metin Akbaba, Zülfü Karabulut dereceye girdi.

Sprint mesafe kadınlar kategorisinde Zeynep Aykan, İrem Görmüş, Selin Saygun dereceye girerken, sprint mesafe erkeklerde Necati Durmaz, Göksen Çınar, Serhat Erol yarışı önde bitirerek dereceye girdi.

Yarışlarda elit kadınlar kategorisinde Çığıl Uzun, elit erkekler kategorisinde Arda Depe, Enes Emir Çetiner, Kerem Sarı, paratriatlon kadınlar kategorisinde Miray Ulaş, paratriatlon erkekler kategorisinde Uğurcan Özer, Nevzat Özdemir, Burak Abacıoğu dereceye girdi.

“Ordu’ya hayran kaldık”

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, bu yıl triatlon müsabakalarında ilk yarışı Ordu’da gerçekleştirdiklerini belirtti. Yalçınkaya, “Farklı kategorilerde farklı sporcularımız var burada. Ben Ordu’ya ilk kez geliyorum ve hayran kaldım. Sporcularımız da hayran kaldı. Branşlarımızın uygunluğu açısından Ordu mükemmel bir yer. O nedenle seneye buradaki organizasyonu Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizle birlikte daha da büyütmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Triatlon en iyi Ordu’da yapılır”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan da Ordu’nun coğrafi yapı olarak spora, turizme ve birçok alana elverişli bir il olduğuna dikkat çekti. Tezcan, “Ordu triatlon sporu için en uygun şehirlerden biridir. Deniz ve karanın güzelliği ilimiz için bir zenginlik. Spor da bunun ilave edilmesi gereken bir branş. Bu tür organizasyonları geliştirerek sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler de hem hamilik hem de aktivitelerin sahibi olarak bu türlü organizasyonlara destek olan birisidir. Yapılan bu çalışmalar hem ilimize kazandıracak hem de tüm dünya bu güzellikleri paylaşacak” diye konuştu.

Yüzme, bisiklet ve atletizmde parkuru tamamlayan sporcular da yarışlarla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Ordu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda çok önemli bir organizasyon gerçekleşti. Böyle anlamlı bir günde yarışmak çok güzel. Ordu’ya hayran kaldık. Her anlamda özenle hazırlanılmış bir organizasyondu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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