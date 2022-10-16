Triatlon Avrupa Kupası’nda sonuçlar belli oldu

Alanya 31. Triatlon Avrupa Kupası’nda erkeklerde İsviçre’den katılan Adrien Briffod, kadınlarda ise Almanya’dan Lisa Tersch birinci oldu.

31. Alanya Triatlonu’nun son gününde Avrupa Triatlonu Kupası gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde sağanak yağmura rağmen gerçekleşen yarış, yaş grupları ile başladı. Ardından elit kadın ve elit erkek yarışları yapıldı. İki gün boyunca 27 ülkeden 600 sporcunun mücadele etti. Türkiye Yaş Grupları Finalinde zorlu hava şartlarına rağmen bitiş noktasına ilk gelen isim 01 saat 5 dakikada 27 saniye ile Oleg Astanin oldu.

Elit kadın ve erkeklerde kürsüye çıkan isimler belli oldu

Elit kadınlar ve elit erkekler 750 metrelik yüzme, 20 kilometrelik bisiklet ve 5 kilometre koşu parkurunda mücadele etti. Elit kadınlarda zorlu parkuru olumsuz hava şartlarına rağmen 59 dakika 16 saniye ile birinci Almanya’dan Lisa Tersch oldu. İngiltere’den katılan Sophia Green 1 saatlik süre ile ikinci ve Fransa’dan katılan Candice Denizot 1 saat 1 saniye ile üçüncü oldu. Elit erkekler kategorisinde İsviçre’den katılan Adrien Briffod 53 dakika 1 saniye ile birinci oldu. Fransa’dan katılan Yanis Seguin 53 dakika 6 saniye ile ikinci ve yine Fransa’ dan Theo Texereau 53 dakika 8 saniye ile üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Triatlon Olimpik ve Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Bülent Çendik, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Melike Nazifoğlu ve federasyon yetkilileri verdi.

“Sporcularımız hava şartlarıyla da mücadele etti”

Paratriatlon Dünya Kupası’nda havanın güzel olduğunu belirten Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, ilk kez Paratriatlon Dünya Kupası’nda bir Türk sporcunun dereceye girdiğini söyledi. Genel anlamda organizasyonun başarılı geçtiği vurgusunda bulunan TTF Başkanı Yalçınkaya, geçen yıl Alanya’nın Avrupa’daki en iyi organizasyon ödülünü aldığını söyledi. Bu yıl çıtayı biraz daha yükseltildiğini delegeler tarafından kendilerine söylediğini belirten TTF Başkanı Yalçınkaya, “Bu sabah Avrupa Kupası ve Türkiye yaş grupları finali yapıldı. Avrupa Kupası’nda elit kadınlar ve elit erkekler yarışmaları vardı. Çok ciddi bir hava muhalefeti ile başladı. Buradaki tüm eşyalar sabah geldiğimizde uçmuştu. O yağmur ve fırtınalı ortamda parkuru tekrar kurduk. Zor hava şartlarında yarışlar başladı. Yarışlar bitene kadar hava şartları iyi değildi. Kazasız belasız ve keyifli geçen beş organizasyon oldu. Sporcularımız hava şartlarıyla da mücadele etti. Bu triatlonun doğasında var. Uzun süre ara vermeden devam eden iki lokasyondan birisi. Bu Alanya’ya yakışır kalitede bir organizasyon yapıldı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.