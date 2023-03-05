Trezeguet’nin tedavisine başlandı

Trabzonspor, Ümraniyespor maçında sakatlanan Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Ümraniyespor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.