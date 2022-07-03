Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, İstanbul’a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Aston Villa’nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile anlaşma sağladı. Gece saatlerinde İstanbul’a gelen 27 yaşındaki oyuncu ardından Trabzon’a gidecek. Trezeguet sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.