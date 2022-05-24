TREDAŞ Spor U18 Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda iz bıraktı

U18 Genç Erkekler kategorisinde Marmara ve Anadolu Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, en iyi 10 kulüp arasına girdi.

IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla, spora ve sporcuya destek olmak, sağlıklı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda da oynadığı oyunla takdir topladı.

TREDAŞ Spor, Anadolu Şampiyonası’ndaki başarısının ardından Türkiye Şampiyonası’nda da güzel oyununu devam ettirerek, U18 kategorisinde 700’den fazla takımın bulunduğu Türkiye’de, en iyi 10 takımdan biri oldu.

Dinçer: "Türkiye’de ilk 10’da olmak gurur verici"

IC İbrahim Çeçen Vakfı Direktörü Dr. Meral Dinçer, TREDAŞ Spor’un aldığı sonuçlarla, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası’nda adından söz ettirdiğini ifade etti.

Dinçer, "TREDAŞ Spor Kulübü, şampiyonada iyi mücadele ederek bu sezon ülke genelinde genç erkekler kategorisine 700’den fazla takımın katıldığı yerel liglerde Türkiye’de 10 takım arasına girerek büyük bir başarı elde etti. Bu bizim açımızdan da guru verici. IC Vakfı olarak spora, sporcuya ve gençlere desteklerimiz sürecek" dedi.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörü Çiğdem Göroğlu, Türkiye’nin basketbol alanındaki köklü kulüpleri ile mücadele ettiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Göroğlu, "U18 takımımız ile tam 12 yıl önce başladığımız bu yolculuk başarılarla dolu geçti. 2017 yılında U13 Türkiye beşincisi olduk. 2018 yılında Anadolu Yıldızlar Ligi İl Karmalarında Türkiye dördüncüsü olduk. Defalarca il şampiyonu ve Marmara şampiyonu olduk. Başarımız ve birlikteliğimiz hiç eksilmedi. Son yılımızda Trakya bölgesinde ilk kez Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonası’na kalarak büyük bir başarı sağladık. Bu süreçte bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen IC İbrahim Çeçen Vakfı ve TREDAŞ yöneticilerine, bizleri gittiğimiz her yerde destekleyenlere ve bu yolda üzüntüyü, emeği ve sevinçleri paylaştığım çalışma arkadaşlarım Cüneyt Atasoy’a ve Hakan Sınırlı’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörlerinden Hakan Sınırlı da konuşmasında, yorucu ve güzel bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Sonunda istediğimiz yerde Türkiye Şampiyonası’nda sezonu tamamladık. U18 Türkiye Şampiyonası’na katılan ilk Tekirdağ takımı olduk. Bu başarının mutluluğu ve heyecanını yaşamak güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.