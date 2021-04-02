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Transferde Haaland çılgınlığı

Borussia Dortmund’un genç golcüsü Erling Haaland için birçok kulüp transfer teklifiyle masada. Norveçli futbolcuyu Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool istiyor.

Spor 02.04.2021, 12:32
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Transferde Haaland çılgınlığı

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alman ekibi Borussia Dortmund'un Norveçli forveti Erling Haaland için teklifler masada. Futbolcunun babası Alf-Inge ve menajeri Mino Raiola geçtiğimiz günlerde Barcelona ve Real Madrid ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Transfer ile alakalı net bir açıklamada bulunmayan Alf-Inge ve Mino Raiola, yarın Londra'da Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Liverpool yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

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