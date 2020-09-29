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Transfer anlaşması neredeyse tamam!
Sarı-lacivertli ekip, saatte 38 kilometre hıza ulaşarak "Dünyanın en süratli futbolcusu" unvanını kazanan Bruno Henrique için Flamengo kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. .
Spor 29.09.2020, 09:04
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F.Bahçe Bruno Henrique transferine son noktayı koymak için Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasını bekliyor. Rodrigues elden çıkarılınca Henrique hemen Türkiye'ye çağrılacak. Daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giyen ancak bekleneni veremeyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
RONALDO'DAN DAHA SÜRATLİ
Henrique maç başına 2.2 başarılı dripling ve 1.7 başarılı şut istatistiğiyle bu sezona Fuec.naecra k iyi başladı.
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