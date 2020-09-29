Transfer anlaşması neredeyse tamam!

F.Bahçe Bruno Henrique transferine son noktayı koymak için Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasını bekliyor. Rodrigues elden çıkarılınca Henrique hemen Türkiye'ye çağrılacak. Daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giyen ancak bekleneni veremeyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

RONALDO'DAN DAHA SÜRATLİ

Henrique maç başına 2.2 başarılı dripling ve 1.7 başarılı şut istatistiğiyle bu sezona Fuec.naecra k iyi başladı.