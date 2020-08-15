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TransAnatolia’nın seremonik startı bugün Beşiktaş’ta verildi

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU VE TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TRANSANATOLİA RALLY RAİD’İN SEREMONİK STARTI BUGÜN DOLMABAHÇE SARAYI OTOPARKINDAN VERİLDİ. SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENEN SEREMONİYE ÇOK SAYIDA YARIŞMACI KATILDI.

Spor 15.08.2020, 20:42
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TransAnatolia’nın seremonik startı bugün Beşiktaş’ta verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlenen TransAnatolia Rally Raid’in seremonik startı bugün Dolmabahçe Sarayı otoparkından verildi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde düzenlenen seremoniye çok sayıda yarışmacı katıldı.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden olan ve 10. yılını kutlayan TransAnatolia bu yıl 15-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde yapılacak ilk yarış olma özelliğini taşıyan TransAnatolia’nın seramonik startı Dolmabahçe Sarayı önündeki otopark alanından yapıldı.

TransAnatolia’da bu yıl 25 motosiklet, 37 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV’den oluşan 70 araç yarışa katılacak. 16 Ağustos Pazar sabahı İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan başlayacak 2.850 km’lik rota; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ’a kadar devam edecek ve aynı şekilde dönüş rotasıyla Şile’de son bulacak.

Yarışa katılan yabancı sporcular arasında motosiklet kategorisinde Fransız Xavier De Soultrait, İtalyan Alessandro Botturi, 2019 TransAnatolia birincisi İtalyan Maurizio Gerini, Fransız Adrien Van Beveren, Fransız RedBull pilotu Camille Chapeliere ve iki kez İtalya Şampiyonu olan Jacopo Cerutti gibi isimler yer aldı. Türk sporculardan geçen yılın otomobil kategorisi birincilerinden Becce Motorsporları adına Mert Becce & Sertaç Tatar, Tolga Yılmaz & Ebru Demirbay Erişti, motosiklet yarışçılarından Serkan Özdemir, Ejder Erişti gibi isimler de starttaki yerlerini aldılar.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, salgın sürecinde böylesi kapsamlı bir organizasyonu yapabilmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ve TransAnatolia’nın bu dönemde alanında dünyada düzenlenen ilk yarış olduğunun altını çizdi. Büyükpınar ayrıca; TransAnatolia’nın Türkiye’nin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon olduğunu ve bu nedenle Turizm ve Spor Bakanlığına katkılarından dolayı minnet duyduklarını dile getirdi. İstanbul’un adeta sembolü olan Dolmabahçe Sarayı’ndan start alabildikleri için de mutluluğunu ifade eden Büyükpınar, bu tarihi görüntüleri tüm dünya ile paylaşabilmelerine olanak sunan Turizm Bakanlığına ve ev sahipliğinde büyük katkılar sağlayan Beşiktaş Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi.

Trans Anatolia’da motosiklet kategorisinde mücadele edecek Red Bull sporcusu Camille Chapeliere ise, 7 gün sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk kez Ralli Raid’de yarıştığını belirten Fransız sporcu, “Bu startı dört gözle bekliyordum. Türkiye’de çok güzel ve heyecanlı bir yarışın beni beklediğini biliyorum. İstanbul’a yeniden döndüğümde hedefime ulaşmış olmak istiyorum. Bu yolda beni sonuna kadar destekleyen takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum” dedi.

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