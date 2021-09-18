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TransAnatolia Rally Raid Rallisi’nde dereceye girenler ödüllerini aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir’den başlayan TransAnatolia Rally Raid rallisi Kars’ta son buldu.

Spor 18.09.2021, 16:34
TransAnatolia Rally Raid Rallisi’nde dereceye girenler ödüllerini aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir’den başlayan TransAnatolia Rally Raid rallisi Kars’ta son buldu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde sabah start alan yarışmacılar, yarışı tamamlayarak Kars’a geldi. Dereceye giren yarışmacılar için Kars Vadisi’nde ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen tören de yarışmacılara protokol üyeleri ödüllerini verdi.

TransAnatolia’ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere’den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ile 96 yarışçı katıldı.

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