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TransAnatolia rallisi tamamlandı

Continental grubunun bünyesinde bulunan General Tire’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen; Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid 2020, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde tamamlandı.

Spor 04.09.2020, 17:08
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TransAnatolia rallisi tamamlandı

Continental grubunun bünyesinde bulunan General Tire’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen; Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid 2020, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde tamamlandı. Bu yıl 10. kez koşulan ralli, İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan başlayarak 2 bin 850 kilometrelik bir rota üzerinden Şile’de son buldu. Etkinliğin "Resmi Lastik Sponsoru" olan General Tire, yarışmaya katılan ekiplere lastik tedarikinin yanı sıra kurulan servis alanlarında uzman ekibi ile lastik sökme ve takma hizmeti de sundu. Yarışta General Tire ekibini oluşturan pilot Kerim Tar ve co-pilot Onur Sırımoğlu Raid kategorisinde yarışı birincilikle tamamladı.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in bünyesinde bulunan General Tire’ın da sponsorlar arasında olduğu TransAnatolia Rally Raid, Kovid-19 salgın sürecinde bu yılın ilk yarışı olma unvanıyla 15-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan başlayan ralli; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ rotasının ardından aynı şekilde dönüş rotasıyla 2.850 kilometre sonunda İstanbul Şile’de son buldu.

Motosiklet, 4×4 arazi, ATV ve SSV kategorilerindeki araçların katılımı ile gerçekleşen ralli, katılımcılara doğa, tarih ve kültür dolu bir ralli deneyimi yaşattı. General Tire’ın “Resmi Lastik Sponsoru" olduğu yarışa 25 motosiklet, 37 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV’den oluşan 70 araç katıldı. İstanbul Şile’de son bulan yarışın finish törenine İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Başkanı Dr. Cem Kınay ve TRT Spor Koordinatörü Özgür Buzbaş katıldı.

Dünyanın en zorlu rallilerinden biri…

Bu yıl 10. kez düzenlenen ve yedi gün süren yarışa katılanlar, General Tire’in lastikleri ile sürüşün keyfini çıkardı. Etkinliğin ana sponsorlarından olan General Tire ile TransAnatolia Rally Raid organizasyona verdikleri destekten ötürü mutluluk duyduklarını belirten Continental Türkiye Satış Müdürü Hüseyin İşsever, “Katılımcılara en iyi ralli deneyimini sunmak öncelikli hedefimizdi. Böylesine olağanüstü bir dönemde dahi bunu başarmış olmak bizim için oldukça önemli. Bu maceraya katılan sürücüler hem keşfedilmemiş zorlu arazi koşullarında hem de asfalt yollarda her koşula uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü General Tire lastiklerimizi de deneyimleme fırsatı yakaladı. Dolayısıyla mottomuzda da olduğu gibi katılımcılara "Her yer ulaşılabilir!" sözünü yaşatmanın mutluluğu içindeyiz. Hem Continental hem de General Tire olarakmotor sporlarına desteğimiz devam edecek” dedi.

Kendinizden önce ekipmana güvenebilmelisiniz”

General Tire markası ile donatılan aracın pilotluğunu yapan Kerim Tar ise kullandıkları General Tire’ın Grabber AT3 lastikleri ile ilgili olarak, “İçinde bulunduğumuz zor dönemde böylesine önemli bir organizasyona imza atabilmek oldukça kıymetli. Bu olağanüstü duruma bir de Raid kategorisinde yarışırken değişkenlik gösterebilen yol koşulları da eklenince, daha fazla önlem almanız gerekiyor. Dolayısıyla burada araçların performansların önemli olması kadar kullandığınız lastiklerde oldukça önemli bir ayrıntı. Aynı zamanda bu yarışlarda oldukça zorlu parkurları geçmemiz gerekti. Bu gibi zorlu koşullarda kendinizden önce ekipmana güvenebilmelisiniz. Tam da bu noktada kullandığımız Grabber AT3 lastikleri, donanımlı aracımızın potansiyelini yüzde yüz ortaya çıkardı ve böylelikle önemli bir başarı elde ettik.” dedi.

General Tire Grabber AT3 lastikleri, yenilikçi sırt tasarımında bulunan tutucu kenarlar ve arazi zeminine kenetlenmesini sağlayan stabilize zeminde olağanüstü bir yol tutuşu sağlıyor. Açık sırt omzu ise kendini temizleyerek çamurlu yollarda da yol tutuşu sağlamasına yardımcı oluyor. Grabber AT3 lastiklerinin üst yanaklarında yer alan geniş yanak dişleri zorlu arazilerde lastik gövdesini taş, kaya ve molozlara karşı koruyor.

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