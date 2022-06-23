TransAnatolia 20 Ağustos’ta Hatay’da start alıyor

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia bu yıl Hatay’da start alıp Eskişehir’da sona erecek.

Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek yarışın bu yılki tarihleri 20-27 Ağustos olarak belirlendi. Sporcular sırasıyla Hatay’dan başlayarak Eskişehir’de finiş görecek. Toplam 16 il sınırından geçecek yarışın yaklaşık uzunluğu ise 2 bin 500 kilometre.

Hatay’da 20 Ağustos’ta EXPO alanından start alacak TransAnatolia yarışı öncesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Antakya EXPO Alanı toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, Sportif Direktörü Orhan Çelen ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia yarışını ilk olimpiyatların yapıldığı tarihteki dünyanın en büyük 2. şehrinde başlatacaklarını ifade etti. Başkan Savaş, bu yarışın Hatay’da başlayarak 17 şehri geçip Eskişehir’de son bulacağını ifade ederek, “Yarış Defne mevkiinde bulunan EXPO alanından başlayıp Antakya ilçemiz içerisinde bulunan Köprübaşı meydanı güzergahından geçecek. Daha sonra 17 şehri geçip Eskişehir’de sonuçlanacak. Türkiye’nin en önemli organizasyonu ve Türkiye’de 2012’den itibaren yapılıp ve 13’üncüsünü bu sefer yapacağımız büyük bir organizasyonun açılışındayız. İlk tarımın yapıldığı, ilk buğdayın ehlileştirildiği ve ilk zeytinin sofrayla buluştuğu ve aynı zamanda medeniyetler beşiği ve Anadolu’daki ilk semavi dinlerin başlangıç noktası Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in ilk ibadet yerlerinin burada olduğunu düşünürsek tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve bereketin fışkırdığı yerde bu güzelliği tüm Anadolu’ya yaymak için Eskişehir’e kadar 17 ili kapsayacak yarışın startını buradan vereceğiz" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy da, “TransAnatolia’nın geçtiği yerler itibariyle o bölgenin coğrafyasını, kültürünü, yemeğini ve insanını tanıtan bir nevi ülkenin turizmine ve tanıtımına hizmet eden bir organizasyon. Bizim için federasyon çok önemli bir yere sahip. Bu tip organizasyonlara sahip çıkmak ve bu tip organizasyonların önemini vurgulamak ve ülke için her şeyden önce önemini duyurabilmek hem sporumuzun tanıtımı için hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli” açıklamasında bulundu.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise TransAnatolia yarışı hakkında bilgiler verdi. 20 Ağustos’ta Hatay EXPO alanından start alacak yarış, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek.