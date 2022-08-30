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Trabzonspor’un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi
Trabzonspor’un, İsviçre ekibi Basel’den kadrosuna katmaya hazırlandığı Emirhan Eraslan Trabzon’a geldi.
Spor 30.08.2022, 17:18
Trabzonspor’un, İsviçre ekibi Basel’den kadrosuna katmaya hazırlandığı Emirhan Eraslan Trabzon’a geldi.
Trabzonspor’un İsviçre ekibi Basel’den prensipte anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Emirhan Eraslan, Trabzon’a geldi. Kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binen genç stoper, “Çok gururlu hissediyorum” dedi. Bordo-mavili atkıyı boynuna asan futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibinin renklerine katılması bekleniyor.
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