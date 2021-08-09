Trabzonspor’un yeni transferi Cornelius’a coşkulu karşılama

Trabzonspor’un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon’da coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, saat 17.00’de özel uçak ile Trabzon Havalimanı’na geldi. Dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı oyuncuyu çok sayıda bordo-mavili taraftar karşılarken, 28 yaşındaki futbolcu taraftarları Trabzonspor forması ile selamladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılanan Cornelius, ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.