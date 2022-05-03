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Trabzonspor’un şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da taraftarların şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 binin üzerinden bordo-mavili taraftarın katıldığı belirtildi.

Spor 03.05.2022, 14:36 03.05.2022, 18:56
Trabzonspor’un şehir merkezindeki şampiyonluk etkinliğine 100 bin kişi katıldı

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 7. şampiyonluğuna ulaştı. Hakemin bitiş düdüğü ile sahaya giren binlerce taraftarın yanı sıra maçı tribünden izleyemeyen binlerce taraftarın doldurduğu Atatürk Alanı’nda tribün ortamı yaşandı. Kutlama yapan bordo-mavili taraftarların görüntüsü milyonlarca kişiye erişirken, o anlar sosyal medyada 15 milyon takipçiye sahip FIFA’nın resmi hesabından paylaşıldı. “38 yıl sonra şampiyonluğunuzu kazandığınızda” ifadeleri ile paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı.

HABERİN VİDEOSU

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 binin üzerinde bordo-mavili taraftarın katıldığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kutlamaların Trabzon’a yakışır bir şekilde olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, “Taraflı, tarafsız Türkiye’de herkes Trabzonspor’un bu sene gerek oynadığı futbol ile gerek taraftarları, gerek şehri ile gerek yönetimi ile şampiyonluğu hak ettiğine kanaat getirdi. Trabzonspor bu şehrin en önemli değeri, en büyük marka değeri. Tabi kutlamalar da Trabzon’a yakışır bir şekilde oldu. Sadece Trabzon’da değil sadece Türkiye’de de değil uluslararası alanda çok ses getiren çok büyük bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdik. Böyle bir marka değeriniz olduğunda güzel bir organizasyon ile bunu ulusal ve uluslararası alanda şehrinizin faydasına olacak şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Cumartesi gecesi bu meydanda 100 binin üzerinde taraftarımız eğlendi. Sadece burada değil şehrin bütün meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında, 15 ilçenin tamamında kutlamalar yapıldı. Bu kutlamalara herkes katıldı. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına her kesimden insan katıldı. Bütün bu kutlamalar sırasında bir tek kişinin burnu kanamadı. Silahlar patlamadı. Hoşgörü içerisinde çok büyük bir coşku içerisinde bütün dünyaya örnek olacak bir kutlamayı bu şehir gerçekleştirdi. Ben şehrimizle gurur duyuyorum. Uluslararası alanda da birçok kuruluş bizim bu kutlamamızın görüntülerini paylaştı. Trabzon’umuzun tanıtıma çok büyük bir fayda sağladı. FIFA bile milyonlarca insanın görüntülediği paylaşımı yaptı. Takımımıza, futbolcularımıza, yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir taşkınlığa meydan vermeden birbirine sarılarak bu şampiyonluğu kutladıkları ve tüm Türkiye’ye Trabzon’un ne olduğunu bir kez daha gösterdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzonspor ile çok daha güzel organizasyonlar yapacaklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “İnsanlarımız pandemi sürecinde bu tür etkinliklere hasret kalmışlar, susamışlar. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzellerini yapmak üzere aldığımız yorumlar bizi cesaretlendiriyor. Trabzon inşallah çok daha güzellerini yapacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde buna önderlik yapmaya devam edeceğiz. Kutlamalara biz çok erken başladık. Bizim son 10 maçtır maç öncesi ve sonrası bu tarz organizasyonları küçük küçük yaptık. Bir taraftan bizim DJ’lerimiz bir taraftan taraftarlarımız hazırlandı. Bu birden ortaya çıkmadı. Bir pratik yapıldı. Çok daha büyüklerini yapabiliriz. Kupa maçı olabilir veya öncesinde bir kutlama olabilir. Trabzonspor Kulübümüz ile çok daha güzel organizasyonlar yapacağız” ifadelerini kullandı.

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