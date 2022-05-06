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Trabzonspor’un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap’tan destek
Trabzonspor’un "kupa anıtı" çağrısına kulübün sponsor firmalarından Mekap’tan destek geldi.
Spor 06.05.2022, 10:02
Trabzonspor’un "kupa anıtı" çağrısına kulübün sponsor firmalarından Mekap’tan destek geldi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sponsorumuz Mekap, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına kulak vererek Kupa Anıtı’na 1 milyon liralık katkı sağladı. Mekap ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor’da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini, anıtın camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.