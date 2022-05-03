Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi

Trabzonspor’un 17. Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, görevi Muharrem Usta’dan devralmıştı. Mali açıdan çökmüş, sportif olarak başarısız posizyonda bulunan bir yapı alan Ağaoğlu ve yönetimi, seçimi kazandığı gün Trabzonspor felsefesini ortaya koyacaklarını ve sorunları 3-4 yıl içinde çözüp, bir yapıya kavuşacaklarını. Asla yarışın dışında kalmayacaklarının sözünü genel kurul üyelerine vermişti. Ağaoğlu, 4 yıllık görev süresinde Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve şampiyonluk kupasını Trabzonspor’un müzesine getirerek tarihe geçen başkan oldu.

3 yönetim değişti, 8 isimden vazgeçmedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2018’de görevi aldığı dönemden sonra 3 kez seçime giderek yönetim kurulu değişikliğine gitti. Ağaoğlu, söz konusu 3 dönemde ise 8 isimden vazgeçmedi. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Ömer Sağıroğlu, Lokman Sadıklar, Zafer Göktaş ve Serdar Ekrem Şirin isimleriyle yoluna devam etti.

Yeni Malatyaspor maçı dönüm noktaları arasında

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nisan 2018’de göreve geldiğinde bordo-mavili takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. 45-50 milyon euro gibi kulübün şartları gereği pahalı sayılabilecek oyuncu kadrosunu elinde bulunduran Karadeniz ekibi, mali ve sportif açıdan sıkıntılı günlerden geçiyordu. 2018-2019 sezonunun 12. haftasında Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktörünü gönderme yerine, Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak kadro dışı bırakılması gibi radikal bir karar alındı.

Sancılı teknik süreç

2017- 2018 sezonunun Nisan ayında ligin bitimine 7 hafta kala takımı 5. sırada alan Ağaoğlu, aynı sıralama ile sezonu tamamladı. Sezonun tamamlanmasıyla teknik direktör Rıza Çalımbay’a teşekkür eden yönetim, takımı Ünal Karaman’a emanet etti ve 2018-2019 sezonunu 4. sırada noktalandı. 2019-2020 sezonunda ise Ünal Karaman ile yönetim arasında yaşanan gelişmeler üzerine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 3. sırada bitirdi. Karaman’ın yardımcısı Hüseyin Çimşir ile yola devam eden bordo-mavili kulüp, 20. haftada liderlik koltuğuna otururken 28. haftada ise Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasıyla koltuğunu Başakşehir’e devretti. Sezonu 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir ile sezonun tamamlanmasını beklemeden yolları ayırdı ve Eddie Newton takımın başına geldi.

Finansal çöküşe Avrupa’dan men cezası geldi

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti. UEFA, bordo-mavili kulübün 2016’da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmediği için 2020-2021 sezonunda UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanmasına rağmen men edilmişti.

Pandemi ve yaşanan travma

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle lige verilen araya lider giren ancak maçların yeniden oynanmaya başlamasıyla kalan son 8 haftalık bölümde 12 puan kaybı yaşamıştı. Haziran 2020’de deplasmanda oynadığı Alanyaspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve bu maç sonrası Trabzonspor, liderliği kaptırmıştı. Sıkıntılı bir döneme giren ve şampiyonluğun da pandemi döneminde kaybedilmesiyle birlikte travma yaşayan Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirdi.

Kaoslu dönemden yükseliş dönemine

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda pandemi öncesi zirveye oynayan ve şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor, 2020-2021 sezonuna ise kaosla başladı. Sezonun ilk 8 haftasında 6 puan toplayabilen bordo-mavililerde önce teknik direktör, sonra da yönetim eleştirilerin odağı oldu.

İstanbul dışında yeni bir hikaye

Ahmet Ağaoğlu, İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yolların ayırmasının ardından takımın başına 10 Kasım 2020’de Abdullah Avcı geçti. İsminin Trabzonspor ile anılmasıyla birlikte doğru tercih olup-olmadığı tartışılan Avcı’nın bordo-mavili kulüple birlikteliği o kadar kolay olmadı. Geçmişte bordo-mavililerin ilk Abdullah Avcı isteği bir takım nedenlerle gerçekleşmemişti. Yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından yeni bir hikaye için Trabzonspor’un doğru bir tercih olacağını düşünen Avcı, iki taraf için de en ideal olan senaryo hayata geçti.

Kadro mühendisliği

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geldiği ilk döneminde takımın kolay gol yeme alışkanlığına odaklandı. Takımı 17. sıradan alıp Avrupa kupalarına taşıması yönetimin ve camianın güvenini kazandı. Karadeniz ekibindeki ilk senesinde mevcut kadroyla en iyisini yapmaya gayret eden Avcı, nokta takviyelerle birlikte gelen galibiyetlerle takıma moral kazandırmaya gayret etti. Deneyimli teknik adam 2021-2022 sezonuna geçişle birlikte transferlerde etkin rol oynadı. Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas gibi sorun çözücü oyunculara önce Gervinho, Hamsik, Siopis, Dorukhan ve Cornelius eklendi. Daha sonra ise Edin Visca geldi. Avcı’nın yaptığı transferlerin bir çoğu gelir gelmez katkı sağladı ve hiç adaptasyon sorunu yaşamadı.

Avrupa’ya veda lige dönüş

Trabzonspor, Avrupa Kupalarındaki 1 yıllık men cezasını geçtiğimiz sezon tamamlamasıyla bu sezon başında yeniden katıldı. Bordo-mavililerin Avrupa’dan erken elenişi takımın ligdeki yarışına olumlu etki yaptı. Sezona Konferans Ligi’nde başlayan Karadeniz ekibi ilk eleme karşılaşmasında Molde’yi geçmeyi başardı. Avcı’nın ekibinin bir sonraki turda eşleştiği rakip ise Mourinho’nun Roma’sı oldu. Trabzonspor rakibine iki maçta da mağlup oldu ve Avrupa defterini erken kapattı. Süper Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Söz konusu seriside 12 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

Kırılma anları

Bu sezon kırılma anlarında krizler yaşayan bordo-mavililer, bu sezon böyle bir durum ile karşılaşmadı. Sadece 2 mağlubiyet alan Abdullah Avcı’nın ekibi, ezeli rakipleriyle oynadığı 6 maçın 3’ünden sansasyonel galibiyetlerle ayrıldı. 3’ünde ise berabere kaldı. O maçların ilki 17 Ekim’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Bu maç öncesinde Fenerbahçe, Trabzonspor’un 1 puan önünde liderdi. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak Vitor Pereira’nın ekibi gösteriliyordu. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldılar. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, söz konusu tarihten sonra ele geçirdiği liderlik koltuğunu hiç bırkamadı. Bir başka maçta ise Trabzonspor, İstanbul’da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek rakibinin direncini kırdı. İstanbul’da Galatasaray karşısında 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavililer, yine geri dönmesini bildi ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kırılma anlarından başarıyla çıkan Trabzonspor zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Harmanlama ve iletişim

Trabzonspor’u 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamasına neden olan en büyük etkenlerden biri ise takım içi harmanlama ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın takım içinde oluşturduğu iletişim yöntemleri. Elindeki oyuncu kadrosuyla iyi bir harmanlama yapan deneyimli teknik adam ne zaman ve nasıl hangi oyuncusuna dokunacağını iyi bildi. 2020-2021 sezonunda Abdullah Avcı takımın başına geçtikten sonra iyi bir sistem takımı oldu. O dönemki mevcut kadro ile defansif anlamda iyi bir iş çıkarılırken bu sezon ise hem defansif hemde hucüm zenginliği ön planda olan bir takım oldu.

Camia bütünleşti

Trabzonspor’un bu sezonki başarısı sadece saha içinde takımın performansıyla ölçülü değil. Saha içi olduğu kadar saha dışında da kahramanlar vardı. Sezon boyunca taraftarlar şampiyonluktan başka bir şey konuşmadı. Şehirdeki pozitif hava maçlarda takıma da yansırken, teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinde belki de ilk kez bu denli güçlü bir lider profil çizdi. Beşiktaş’ta yakalayamadığı taraftar desteğini Trabzon’da bulurken, oyuncuların ona olan saygısıyla birlikte profesyonel bir oyuncu grubuyla olmak da teknik adamın işini kolaylaştırdı.

Ahmet Ağaoğlu’nun transferleri

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Bin 476 günlük başkanlık döneminde bir çok oyuncu transfer etti. 37 yabancı oyuncu olmak üzere A Takım kadrosuna dahil edilen veya alt takımlara verilen 30’a yakın yerli oyuncu bordo-mavililerin kadrosuna katıldı. Bunların bir çoğundan istifade eden Trabzonspor bazı isimlerden ise yararlanamadı. Ancak Karadeniz ekibi, mali yapıyı ön planda tutarak imza attığı transferde en az hata yapan kulüplerin başında gelmesi şampiyonluk kupasını almasında en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor.

Dört yılda üç kupa

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçildikten sonra 2 Aralık 2018’deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, 5 Aralık 2021’de tek listeyle girdiği seçimlerde üç yıllığına yeniden başkan seçilmişti. Ağaoğlu’nun başkanlığı süresince Trabzonspor 150 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 80 galibiyet, 46 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Ezeli rakiplerine tarihi fark

Trabzonspor, söz konusu sezonda ise İstanbul’un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala tarihi fark atmış durumda. Bordo-mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 9, Beşiktaş’ın 23 ve Galatasaray’ın da 30 puan önünde yer alıyor.