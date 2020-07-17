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Trabzonspor’un performansı düşünce oyuncularında değerleri düştü

SÜPER LİG'DE KORONA VİRÜS SONRASI OYANDIĞI 6 MAÇTA 2 GALİBİYET, 3 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET ALARAK ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR AVANTAJI RAKİBİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KAPTIRAN TRABZONSPOR'UN PERFORMANSI DÜŞÜNCE OYUNCULARINDA DEĞERLERİ DÜŞTÜ.

Spor 17.07.2020, 12:45
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Trabzonspor’un performansı düşünce oyuncularında değerleri düştü

Süper Lig’de korona virüs sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı rakibi Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor’un performansı düşünce oyuncuların değerleri de düştü.

Süper Lig’de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor, korona virüs öncesi ve sonrası farklı performans ortaya koyarak avantajı rakibi Medipol Başakşehir’e kaptırdı. Pandemi öncesi liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Süper Lig’in yeniden başlamasıyla birlikte oynadığı 6 maçta 9 puan elde edebildi. Söz konusu maçlarda ise 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi ligin bitimine 2. hafta kala lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde yer alıyor.

Performanslar düşünce takım değeri de düştü

Süper Lig’de performans düşüklüğü yaşayarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan bordo-mavililerde oyuncuların performansları düşünce piyasa değerlerinde de düşüş yaşandı. Bordo-mavili takımın Süper Lig’e ara verilmeden önceki toplam değeri 80 Milyon Euro olurken pandemi sonrasında ise yaşanan düşüşle birlikte 76 Milyon Euro’ya geriledi.

Sörloth 3 Milyon Euro değer kaybetti

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor’un bu sezon oynadığı 46 maçta forma giydi. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmalarda 29 gol kaydetti. Süper Lig’de gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdüren golcü oyuncu transfermarkt’ın verilerine göre Mart ayında 16 Milyon Euro olan değerinden 3 Milyon Euro kaybederek 13 milyon Euro’ya düştü. (101 Milyon 780 Bin TL) Golcü oyuncu değerinde düşüş yaşansa da Süper Lig’in en değerli oyuncusu olma unvanını korudu.

Süper Lig’in ve takımının en değerli ikinci oyuncusu Abdulkadir Ömür

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth’ü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. Transfermarkt’ın Süper Lig’in Nisan ayı güncellemesiyle 14 milyon Euro olan değerini 1 milyon 500 bin Euro düşürerek son güncellemeyle birlikte piyasa değeri 12 Milyon 500 Bin Euro’ya (97 milyon 855 bin TL) düştü. Trabzonspor’un iki oyuncusunu ise 10 milyon 500 Bin Euro’luk (82 Milyon 198 Bin TL) değerleriyle Süper Lig lideri Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Galatasaraylı Mario Lemina izledi.

Ortalama yüzde 15’lık bir kayıp

Avrupa takımlarının transfer gündeminde olan kaleci Uğurcan Çakır’ın ise 12 Milyon Euro olan değeri 9 milyon 500 bin’e, Ndiaye’nin 8 milyon Euro olan değeri 6 Milyon 800 Bin Euro’ya, Nwakaeme’nin 5 Milyon Euro olan değeri 4 Milyon Euro’ya, Gülihreme ve Ekuban’nın 4 Milyon Euro olan değeri ile Hüseyin Türkmen’in 3 Milyon 500 Bin Euro olan değerleri 3 Milyon 200 Bin Euro’ya, Filip Novak’ın 3 milyon Euro olan değeri 2 Milyon 800 Bin Euro, Abdulkadir Parmak’ın 3 Milyon 200 Bin Euro olan değeri 2 Milyon 500 Bin Euro’ya, Sosa’nın 3 Milyon Euro olan değeri 2 Milyon 400 Bin Euro’ya düştü.

Transfer listesinin başında Uğurcan Çakır var

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşayarak avantaj kaybeden bordo-mavililerin matematiksel olarak şansı devam etse de bu çok zor bir ihtimal olarak görünüyor. Sezon başından beri önemli bir performans ortaya koyan bordo-mavililer pandemi sonrası yaşadığı düşüşle önemli puan kayıpları yaşasa da, oyuncu kadrosunda ciddi transfer teklifleri geldiği konuşuluyor. Özellikle bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır başta olmak üzere takımda kiralık oynayan Sörloth ile birlikte Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Nwakaeme ve Ekuban gibi isimler yurt içi ve yurt dışı olmak üzüre takımların transfer çalışmalarının ilk sıralarında yer alıyorlar. Geleçek sezon şampiyonlar liginde oynamayı hedefleyen Trabzonspor’da ise yönetim kurulu oyuncu kadrosunu elinde tutarak takviyelerle birlikte Avrupa’da daha güçlü bir kadro ile mücadele etmenin planlarını yaparken, önemli gelir getirecek tekliflere ise açık olduğu biliniyor.

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