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Trabzonspor’un, Macaristan programı belli oldu
Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros müsabakası öncesi bordo-mavili takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.
Spor 05.09.2022, 17:09
Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Ferencvaros müsabakası öncesi bordo-mavili takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.
Trabzonspor, Ferencvaros maçı için 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 12.00’de özel bir uçakla Trabzon’dan Budapeşte’ye gidecek. Aynı gün TSİ 21.00’de müsabakanın oynanacağı Groupama Arena’da ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek.
Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Anastasios Bakasetas TSİ 20.30’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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