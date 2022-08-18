Trabzonspor’un kol sponsoru MEKAP’tan büyük fedakarlık

Trabzonspor’un kol sponsoru MEKAP, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupa maçlarında bordo-mavili kulübün menfaati doğrultusunda vazgeçerek fedakarlık yaptı.

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Forma - Kol sponsoru MEKAP, Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki reklam - görünürlük haklarından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda feragat etmişlerdir. Bu duyarlı davranışlarından dolayı şehrimizin markası MEKAP’a ve değerli yöneticilerine teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

MEKAP’tan yapılan açıklamada ise, “Trabzonspor ile imzaladığımız sponsorluk sözleşmesine göre, parçası olmaktan onur duyduğumuz formadaki yerimizden, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası maçları için, Trabzonspor’umuzun menfaatleri doğrultusunda feragat ediyoruz. Şehrin takımı şehrin markası” denildi.