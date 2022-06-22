Trabzonspor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu öncesi Trabzonspor’un yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

27 Haziran, Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo-mavililer sezon öncesi Trabzon’da çeşitli test ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Ardından kafile , hazırlık kampının 1. etabı için Slovenya’ya giderek 4-17 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını burada sürdürecek. 17 Temmuz’da 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya’ya gidecek.