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Trabzonspor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu öncesi Trabzonspor’un yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Spor 22.06.2022, 20:10
Trabzonspor’un kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu öncesi Trabzonspor’un yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

27 Haziran, Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo-mavililer sezon öncesi Trabzon’da çeşitli test ve sağlık kontrollerinden geçecek.

Ardından kafile , hazırlık kampının 1. etabı için Slovenya’ya giderek 4-17 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarını burada sürdürecek. 17 Temmuz’da 3 gün izin yapacak olan Trabzonspor 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya’ya gidecek.

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