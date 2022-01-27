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Trabzonspor’un efsane isimleri şampiyonluk bekliyor

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Trabzonspor’un efsane oyuncuları, bordo-mavili takımın şampiyon olacağına inandıklarını söylediler.

Spor 27.01.2022, 14:21
Trabzonspor’un efsane isimleri şampiyonluk bekliyor

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Trabzonspor’un efsane oyuncuları, bordo-mavili takımın şampiyon olacağına inandıklarını söylediler.

Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşayan oyuncular, Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Dergisi’ne röportaj vererek, takımın şampiyonluk mücadelesini değerlendirdi.

Dergide görüşlerine yer verilen Ali Kemal Denizci, yeni neslin Trabzonspor’un şampiyonluğunu göremediğini belirterek, "Onların şampiyonluk sevincini yaşamasını, yüzlerinin gülmesini görmek istiyorum. Şu anki yoğun duyguları, sevinçleri, bizi müthiş mutlu ediyor. Bizim şampiyonluğumuzun önemi çok farklıydı, biz bir hegemonyayı yıktık. Zaman geçti, şu an insanların bu şampiyonluğa ihtiyacı var. Bu gerçekleştiğinde Trabzonspor, camia, taraftar, herkes çok şey kazanacak. Şu an herkes gülüyor ya bu ne güzel bir duygu" dedi.

Trabzonspor’un ilk gol kralı Necmi Perekli ise, "Lige iddialı başlayan takımların halini gördükten sonra Trabzonspor’un şampiyonluğa ne kadar daha yaklaştığını daha iyi kestirebiliyoruz. Trabzonspor kazandıkça onlar psikolojik olarak geriliyor, artık herkes bordo-mavili takımı şampiyon olarak kabul etti sanki. Şampiyonluğa oynayan takımları iyice ürküten bir başka nokta da Trabzonspor’un şampiyonluğundan öte, bu şampiyonluğu önümüzdeki yıllarda da kolay kolay bırakmayacağıdır. Bu, rakipleri uzun vadeli olarak sarsıyor bence. Sahada birliğin, tribünde bütünlüğün, icraatta sağlam hamlelerin ve doğru transferlerin neticesidir mevcut grafik" ifadelerini kullandı.

Turgay Semercioğlu: "Başarı gelecek yıllara da taşınacaktır"

Sadece Trabzonspor’da futbol oynayan Turgay Semercioğlu da, "15 yıl Trabzonspor’da futbol oynadım, 2. lig dahil toplam 7 şampiyonluk yaşadım. Benim için ilk şampiyonluk çok ayrıydı çünkü kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen bir başarıyı elde etmiştik. Anadolu’dan küçük bir şehrin takımı çıkıp İstanbul’un elinden şampiyonluğu almıştı. Hayal bile edilemezdi ama biz yönetimi ile teknik heyeti ile futbolcusu ile çok iyi bir ekip olmuştuk. Taraftar da bize inanınca başarı gelmişti" diye konuştu.

Semercioğlu, başarıda birlikteliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz ekip ruhuyla kapıyı açmıştık, şimdi her anlamda birliktelik yakalandığı için yeniden başarı geldi. Önceki yıl da şampiyon olabilirdi ama sonuna kadar gitme noktasında sorunlar yaşandı demek. Anlaşıldı ki o sene bu sene. Çok iyi bir ekip oldu Trabzonspor, en küçük bir sorun, büyük bir planlama ile kapatıldı hemen. Bu başarının gelecek yıllara da taşınacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

Necati Özçağlayan da uzun süredir şehrin üzerinde baskı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yıllarca olmayacak şeyler oldu, şampiyonluklar gitti. Ama şu an her şey güzel gidiyor, büyük ihtimal kucaklanacak o şampiyonluk ve zaten o kupa bu şehre çok yakışıyor. Futbolun bütün paydaşları bütünleşmiş. Futbolcular, teknik heyet, yönetim uyumlu, iyi çalışıyorlar. Taraftar istiyor, destek çıkıyor. Trabzon, her yönüyle bu şampiyonluğu hak ediyor. Bundan sonraki süreç önemli, tedbiri elden bırakmadan yol alacaktır. Şampiyonluk havasına girildi artık, kolay kolay kaybedilmez. İnşallah çok hak edilmiş ipi hep beraber göğüsleyeceğiz."

Hüseyin Tok: "Rekorların kırılması gereken bir sezon"

1995-1996 sezonunda kaçan şampiyonlukta takımda yardımcı antrenör olduğunu aktaran Hüseyin Tok, "O dönem rakiplerimiz de kuvvetliydi ve ama bazı şeyler maalesef yolunda gitmedi. 2010-11 sezonu zaten malum. Artık bu sezon için yüzde 100 motivasyonla devam etmemiz gerekiyor. Açık ara rekorlar kırılması gereken bir sezon olarak görüyorum. Futbol spor tarihine geçecek, birçok ilkin başarılı olacağı bir sezon olacak. Bu takımın potansiyeli bunu gösteriyor. Sabırlı ve sağlam adımlarla ilerlemek gerekiyor" dedi.

Güngör Şahinkaya: "Bu camia şampiyonluğu çoktan hak etti"

Güngör Şahinkaya ise şampiyon oldukları dönemdeki havanın şu anda da bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu camia şampiyonluğu çok hak etti. Futbolla özdeşleşen Trabzon şehrine bu şampiyonluk çok yakışacak. Yıllardır bu anı yaşamak için çok acılar çekti, büyük üzüntüler yaşadı. Şimdi şampiyonlukla birlikte şehrin, taraftarın üzerindeki psikolojik yük de kalkacak, Trabzon rahatlayacak. Aynı zamanda maddi açıdan da kulübe büyük katkı sağlayacak bu şampiyonluk, bu gelecek yılların başarısı için çok faydalı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Bali: "Artık yeni efsaneler geliyor"

Serdar Bali, Trabzonspor’un şampiyonluğa inandığını ve bunu rakiplerine hissettirdiğini dile getirerek, "Camiada oluşan mükemmel birliktelik de başarıyı getirdi. Artık resmi olarak şampiyonluğu bekliyoruz. Öncelikle 38 yıldır şampiyonluk görmemiş nesil adına çok mutluyum. O günü görmek için çok beklediler, çok çile çektiler, çok üzüldüler. Mutluluk onların hakkı. Ayrıca yıllarca bizi ’efsane’ diye neredeyse suçladılar. Artık yeni efsaneler geliyor. Onlara her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Ben, bu kadronun korunup aynı şekilde doğru planlamalar yapılması halinde 3-4 yıl zirvenin en büyük adayı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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