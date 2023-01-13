Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, sahalara dönüyor
Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara dönüyor. Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte lisans çıkartılan oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Başakşehir maçında formasına kavuşabilecek.
Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara dönüyor. Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte lisans çıkartılan oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Başakşehir maçında formasına kavuşabilecek.
Trabzonspor’da, geçen sezonun 34’üncü haftasında 23 Nisan 2022’de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanıp, aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat olan Peres, uzun süren sakatlığının ardından sahalara yeniden dönüyor. Söz konusu maçta Karadeniz ekibi rakibini 3-1 mağlup etmiş, Peres ise müsabakada gol atmasının ardından şansızlık yaşayarak sakatlanmıştı. 266 gündür resmi müsabakalardan uzak kalan oyuncu sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınmıştı.
2022-2023 sezonu ara transfer döneminin 12 Ocak itibarıyla başlamasının ardından bordo-mavili kulüp, Brezilyalı oyuncunun lisansını çıkartarak resmi müsabaka oynamasının önünü açtı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başakşehir müsabakasında Bruno Peres’e forma vermesi halinde oyuncu görev alabilecek.