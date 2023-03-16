Trabzonspor’un borcu: 2 milyar 835 milyon 909 bin TL

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde denetleme kurulu üyeleriyle birlikte konuşan Ören, "Gider kalemlerine baktığımızda futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ile profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin Euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur" dedi.

Mahmut Ören, Trabzonspor’un 31 Mayıs tarihine kadar 31 milyon Euro ödenmesi gerektiğini belirterek, 31 Mart’a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon Euro olduğunu belirtti.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bordo-mavili kulübün net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.