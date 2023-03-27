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Trabzonspor’un 48. dönem yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Spor 27.03.2023, 20:56
Trabzonspor’un 48. dönem yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün 48. yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Başkan: Ertuğrul Doğan

Asbaşkan: Zeyyat Kafkas

Başkan Yardımcıları: Serkan Kılınç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan

Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu Kemal Ertürk

Genel Sayman: Sami Karaman

Sağlık Kurulu Başkanı: Ahmet Beşir

Pazarlama ve Strateji: İbrahim Şahinkaya

Genel Sekreter Yardımcısı Amatör Branşlar Sorumlusu: Derviş Köz

Tesisler İnşaat ve Stadyum Sorumlusu: Çoşkun Öztürk

Proje ve Sponsorluklar Sorumlusu: Birhan Emre Yazıcı

İdari İşler: Ceyhun Eskici

Tesisler ve Stad Yardımcısı: Hüseyin Ekşi

Yurtdışı Organizasyonları İmdat Yılmaz

Ticari Ürünler: Fatih Solak

Hukuk İşleri Yardımcısı: Selim Burak Özdemir

Mali Sayman Yardımcısı: Mustafa Atmaca

Amatör Branşlar Yardımcısı: Ali Beyazlı

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