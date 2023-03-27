Trabzonspor’un 48. dönem yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.
Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.
Bordo-mavili kulübün 48. yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
Başkan: Ertuğrul Doğan
Asbaşkan: Zeyyat Kafkas
Başkan Yardımcıları: Serkan Kılınç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan
Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu Kemal Ertürk
Genel Sayman: Sami Karaman
Sağlık Kurulu Başkanı: Ahmet Beşir
Pazarlama ve Strateji: İbrahim Şahinkaya
Genel Sekreter Yardımcısı Amatör Branşlar Sorumlusu: Derviş Köz
Tesisler İnşaat ve Stadyum Sorumlusu: Çoşkun Öztürk
Proje ve Sponsorluklar Sorumlusu: Birhan Emre Yazıcı
İdari İşler: Ceyhun Eskici
Tesisler ve Stad Yardımcısı: Hüseyin Ekşi
Yurtdışı Organizasyonları İmdat Yılmaz
Ticari Ürünler: Fatih Solak
Hukuk İşleri Yardımcısı: Selim Burak Özdemir
Mali Sayman Yardımcısı: Mustafa Atmaca
Amatör Branşlar Yardımcısı: Ali Beyazlı