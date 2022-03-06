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Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe maçı beraberliğini kutladı
Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.
Spor 06.03.2022, 21:50
Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da taraftarlar sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynadı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Liderliğini sürdüren bordo-mavililerde beraberliğin ardından taratarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar kolbastı ve horon oynadı.