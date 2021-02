TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR "NE ALAKASI VAR" DEDİ

Trabzonsporlu futbolcular çektikleri video ile ülkemizdeki yaklaşık 1 milyon epilepsi hastasına destek oldu. Bordo - mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda kaptan Uğurcan Çakır, Caleb Ekuban, Erce Kardeşler ile yeni transferler Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın gönüllü elçileri olarak rol aldı.

Futbolcular, Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası’nın bakış açısını değiştirmeyi simgeleyen mor gözlüklerini takarak renkli görüntüler de verdiler.

Filmde, Uğurcan Çakır, “Ekuban, epilepsililer için çalışamaz diyorlar, ne diyorsun? diye sordu, Ekuban ise Türkçe olarak “Ne Alakası Var!” diye cevap verdi.

Erce Kardeşler ise “Epilepsililer hem okuyabilir, hem çalışabilir, hem evlenebilir ve isterlerse çocuk sahibi olabilirler, anne baba olabilirler” mesajını verdi. Berat Özdemir “Ön yargıları yık, epilepsi için bak” diye seslenirken Bakasetas ise “Look for Epilepsy” dedi.

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz yıllarda da epilepsi farkındalığına destek olmak için mor gözlüklerini takarak mesajlarını vermiş, toplumu bakış açısını değiştirmeye davet etmişti.

Epilepsili Bireyler İçin Ön Yargılara Savaş Açıldı

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılında Dünya Epilepsi Günü’nde ilk kez hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası bu yıl beşinci yılına girdi. Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi Farkındalık Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarına göre; ülkemizde hala 5 milyon vatandaşımız epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1’i ‘İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem’ diyor. Her 5 kişiden 2’si yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inanan hala 3 milyon kişi bulunuyor. Her 2 kişiden 1’i epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahalede bulunacağını bilmiyor.

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği herkesi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajlarıyla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #NeAlakasıVar etiketleriyle sosyal medya hesaplarında yayınlayarak farkındalığın bir parçası olmaya davet etti.