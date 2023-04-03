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Trabzonspor’dan Vitor Hugo’ya teşekkür plaketi
TRABZONSPOR'UN BREZİLYA'DAN 2 SEZON ÖNCE TRANSFER ETTİĞİ VE GEÇTİĞİMİZ YIL TAKIMIN ŞAMPİYONLUĞUN ÖNEMLİ KATKISI OLAN VİTOR HUGO'YA ÜLKESİNİN TAKIMLARINDAN BAHİA TAKIMINA GİTMEDEN ÖNCE KENDİSİNE HİZMETLERİNDEN ÖTÜRÜ BİR TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ.
Spor 03.04.2023, 13:56
Trabzonspor’un Brezilya’dan 2 sezon önce transfer ettiği ve geçtiğimiz yıl takımın şampiyonluğunda önemli katkısı olan Vitor Hugo’ya ülkesinin takımlarından Bahia takımına gitmeden önce hizmetlerinden ötürü bir teşekkür plaketi verildi.
Karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından Brezilyalı futbolcuya plaketi Asbaşkan Zeyyat Kafkas takdim etti. Asbaşkan Zeyyat Kafkas plaket takdiminin ardından, Vitor Hugo’ya kulübe verdiği emeklerden ötürü teşekkürlerini iletti.