Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uğurcan’ın Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı sonrasında karın bölgesinde ağrı hissettiğini söyleyen Halil Polat, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ karın bölgesinde (internal oblik kası) yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.