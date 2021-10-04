Trabzonspor’dan tarihi başlangıç

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 8 haftası değerlendirildiğinde son 17 sezonun en iyi puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezona ise 12 puanlık bir fark atarak Abdullah Avcı’nın gelişinden sonraki süreçte zirvenin iddialı takımı oldu.

Deplasmanda Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek puanını 18’e çıkaran Trabzonspor, sezonların ilk 8 haftalık değerlendirmesinde son 17 sezonun en çok puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi son 7 sezonun ise en az golünü kalesinde gördü.

Geçtiğimiz sezona 12 puanlık fark attı

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Eddie Newton ile 7 maç ve Futbolcu İzleme Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile son bulan 8 haftalık bölümde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etmişti. Söz konusu dönemde 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü.

10 Kasım 2020’de Trabzonspor’da göreve başlayan Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi basamakları tek tek çıkarak geçtiğimiz sezondan başlayan zirve iddiasını bu sezon da üstüne koyarak sürdürdü. Ligin ilk 8 haftası geride kalırken yoluna namağlup olarak devam eden bordo-mavililer, 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıca imza attı ve son 17 sezonun en çok puanına ulaştı.

Son 17 sezonun en çok puanını topladı

Trabzonspor, 2004-2005 sezonunda ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesinde 22 puanla yer alıyordu. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk 8 haftada en çok puana ise bu sezon ulaştı.

Trabzonspor’un son 17 sezonda ilk 8 hafta sonunda elde ettiği puanlar şöyle:

2021-22 sezonu 18 puan

2020-21 sezonu 6 puan

2019-20 sezonu 15 puan

2018-19 sezonu 13 puan

2017-18 sezonu 9 puan

2016-17 sezonu 10 puan

2015-16 sezonu 10 puan

2014-15 sezonu 9 puan

2013-14 sezonu 14 puan

2012-13 sezonu 13 puan

2011-12 sezonu 13 puan

2010-11 sezonu 17 puan

2009-10 sezonu 12 puan

2008-09 sezonu 17 puan

2007-08 sezonu 13 puan

2006-07 sezonu 12 puan

2005-06 sezonu 11 puan

2004-05 sezonu 22 puan