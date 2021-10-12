Trabzonspor’dan Marek Hamsik açıklaması

Slovakya’nın Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 asiste imza atan ve sakatlanarak oyundan ayrılan Trabzonsporlu Marek Hamsik’in durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Marek Hamsik’in durumu, çekilecek olan MR’ın ardından netlik kazanacak. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yaşar Kibar Güven, Slovak yıldızın sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Slovakya milli takımının dün oynadığı müsabakada sakatlanan ve tedavisine başlanan Marek Hamsik’in Perşembe günü MR’ı çekilecek ve sağlık durumu hakkında yeniden açıklama yapılacaktır” dedi.

Hırvatistan karşılaşmasında 1 asistlik performans sergileyen Slovak yıldızın, perşembe günü çekilecek MR’ın ardından Süper Lig’in 9. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

Trabzonspor’un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.