Trabzonspor’dan eğlenceli forma tanıtım videosu

Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formalar için eğlenceli bir tanıtım videosu hazırladı.

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’un, yeni sezonda giyeceği formalar için hazırladığı eğlenceli video büyük beğeni topladı. Videoda, bordo-mavililerin yıldız oyuncuları Marek Hamsik ve Abdulkadir Ömür de yer aldı.