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Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Spor 29.03.2022, 18:23
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hakan Çelik, “U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın çekilen MR’ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.