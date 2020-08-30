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Trabzonspor’dan 30 Ağustos pozu
TRABZONSPOR'DA TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI POZU VERDİ.
Spor 30.08.2020, 11:41
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Trabzonspor’da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.
Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik Direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
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