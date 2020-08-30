banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Karamollaoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Megakent İstanbul kırmızı beyaza büründü
Megakent İstanbul kırmızı beyaza büründü
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'

Trabzonspor’dan 30 Ağustos pozu

TRABZONSPOR'DA TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI POZU VERDİ.

Spor 30.08.2020, 11:41
3
Trabzonspor’dan 30 Ağustos pozu

Trabzonspor’da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.

Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik Direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2020
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:48
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P