Trabzonspor’da Trondsen’in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Trondsen’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Trondsen’in sözleşmesini feshetti. Bordo-mavcili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (on bir) taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 Euro fesih tazminatı ödenecektir.