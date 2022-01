Trabzonspor’da toplu imza töreni

Trabzonspor Kulübü yeni transferleri Yusuf Erdoğan, Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, ve Taha Altıkardeş için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla yeni transferler Yusuf Eroğan, Puchacz, Enis Destan, Batuhan Kör, Kerem Şen, ve Taha Altı Kardeş için imza töreni düzenlendi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu imza töreninde yaptığı açıklamada, 2022-23 yılı kadro planlaması doğrultusunda transfer ettikleri 6 oyuncuyla birlikte olduklarını belirterek, "Transferlerin gerçekleşmesinde bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Kasımpaşa, Altınordu, Bursaspor ve Union Berlin’e teşekkür etmek istiyorum. Yeni transferler bugünden itibaren çok önemli bir ailenin parçası oldular. Yusuf Erdoğan ve Puchacz yeter kadar tecrübe sahibi ama gençlerimiz önemli bir ailenin parçası oldular. Yetenekleriyle bu kulübün bir parçası oldular. Bunda sonra yapacakları çalışmalar onların kariyerlerini etkileyecek ve bir noktaya taşıyacak. Her zaman için çok çalışmalısınız. Üzerine koyarak gitmelisiniz. Takımımızda size bu anlamda çok destek olacak yerli ve yabancı abileriniz var. Kariyeriniz boyunca asla ben oldum demeyin. Spor etik ve ahlakına en çok değer veren bir kulüptesiniz" dedi.

Yusuf Erdoğan: "Çok mutluyum"

İmza töreninde konuşan Yusuf Erdoğan heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, ’’Öncelikle çok heyecanlıyım. Gerçekten şu an 1461 Trabzon’dan tekrar çıkmış bir Yusuf heyecanı var. Bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederim. Bursa’daki arkadaşlarla geçmişimiz var. Bir şampiyondan diğer şampiyona geldiler. Onlar adına çok mutluyum. 4,5 yıl önce ayrılmıştım, tek başıma Emrah ağabey vardı, beraber ağlayarak ayrılmıştım. 4 yıl sonra birçok tecrübe edinmiş büyük camialarda forma giymiş hedefi her zaman olan tekrar geri dönme hedefi olan bir Yusuf Erdoğan vardı. Çok şükür başardım. Büyük camialardan ayrıldıktan sonra geri dönmek çok zordur. Çünkü her zaman üst seviyede oyuncuların oynayacağı bir takımdır Trabzonspor, ben de bunun bilinciyle çalıştım ve hiç bir zaman pes etmedim. Bu şehrin çocuğu olduğumu bildiğim için geri döneceğimi biliyordum. Size ve hocama teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Puchazc: "Bu özel yılı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz"

Puchacz ise, "Sıçak karşılama için herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce buraya geldim ama buraya geldiğim ilk andan itibaren başkanımız, yöneticilerimiz ve hocalarımız bana çok iyi davrandı ve bana olan güvenlerini gösterdiler. Herkes çok yardımcı olmaya çalıştı. Bu yıl bizim için özel bir yıl ve biz oyuncular olarak bu özel yılda elimizden gelenin en iyisini yaparak, şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Herkes çok teşekkür ediyorum ve bize her yer Trabzon" diyerek sözlerini tamamladı.

Kerem Şen: "Çok heyecanlıyım"

Bordo-mavili kulübün, Bursaspor’dan transfer ettiği Kerem Şen de çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlı ve mutluyum, buraya gelmemizde emeği olan Bursaspor’a teşekkür etmek istiyorum. Bize güvenip yatırım yapan size de teşekkür etmek istiyorum. Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum" sözlerini sarf etti. Taha Altıkardeş ise, "Böyle bir büyük camiaya katıldığım için çok gururluyum. Artık Trabzonspor için savaşma vakti. Bursaspor Kulübü’ne teşekkür ediyorum. İki taraf için de hayırlısı olur’’ açıklamasında bulundu.

Altınordu Kulübü’nden transfer edilen Enis Destan, şampiyonluk yolunda emek verenlerden biri olmak istediğini belirterek, "Öncelikle Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a, Hüseyin Eroğlu Hocama, teknik ekibine teşekkür ediyorum. Gelirken yardımcı oldular. Çok destek oldular. Abdullah Avcı Hocam ve ekibine, buraya geldiğim andan itibaren kendi oğulları, kuzenleri gibi gören şanlı taraftara teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda en büyük emek verenlerden olmak istiyorum’’ diye konuştu.

Batuhan Kör: "Hayaldi gerçek oldu"

Bursaspor’dan transfer edilen Batuhan Kör de, ’’Bursaspor’a teşekkür ediyorum, bize değer gösterdiler. Sizlere ve Abdullah Avcı Hocama teşekkür ediyorum. Memleketimde olmaktan dolayı gururluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hayalimdi dönmek gerçek oldu" dedi.

"Formalar satışa çıkacak"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yapılan konuşmaların ardından Yusuf Erdoğan ve Puchacz için 1461 forma, diğer genç oyuncular için ise 61’er adet forma satışı gerçekleştirdi. Ağaoğlu ayrıca, 2019’dan itibaren katıldığı her imza töreninde, imza atan oyuncuların formalarını topladığını belirterek, "Yaklaşık 50’nin üzerinde formamız var. Nwakaeme, Uğurcan Çakır. Shörloth gibi oyuncularımızın formaları var. 1 aylık süre içerisinde bütün bu formaların hepsini açık arttırmayla satışa çıkartacağız. Camianın yakın ilgisini bekliyoruz. Eğer beklediğim değeri bulmazsa onun parasını ben vererek formaların hepsini ben alacağım" ifadelerini kullandı.