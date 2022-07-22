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Trabzonspor’da taç antrenörü Thomaz Gronnemark görevine başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor’da taç antrenörü Thomas Gronnemark göreve başladı.

Spor 22.07.2022, 16:18
Trabzonspor’da taç antrenörü Thomaz Gronnemark görevine başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Trabzonspor’da taç antrenörü Thomas Gronnemark göreve başladı.

Anlaşmaya varılan taç antrenörü Thomas Gronnemark, sabah saatlerinde bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele geldi ve takımla sabah antrenmanına katıldı. Gronnemark’in daha önce Jürgen Klopp’la da çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor üçüncü hazırlık maçına çıkıyor

Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup eden, Slovacko takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya’nın Serie A Ligi ekiplerinden Torino ile karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma TSİ ile 19.00’da başlayacak.

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