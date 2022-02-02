Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor’u, rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerin başında son dakikalarda sürprizlere kapalı olması. Bordo-mavili takım müsabakaların son 20 dakikalık bölümlerinde kalesinde sadece 1 gol gördü. Söz konusu golü de kendi kalesine attı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelişinden sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar le’de yakaladıkları uyumla rakipleri karşısına adeta duvar örmüştü. Edgar le’nin sezonu kapatmasının ardından savunmada arayışlara giren Karadeniz ekibinin deneyimli çalıştırıcısı takım savunmasına olan inancıyla stoper bölgesinde yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek için çalışmalarını takım içerisindeki oyuncu grubuyla gideriyor.

Trabzonspor’da sürpriz gole yer yok

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Trabzonspor attığı 41 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü. 54 puanla lider olan bordo-mavili takımı rakiplerinden ayıran en büyük özelliğinin başında ise sürpriz gollere yer vermemesi. Trabzonspor, müsabakaların son 20 dakikalık bölümünde kalesinde sadece 1 gol gördü. Söz konusu gol ise Trabzonspor’un deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 mağlup olduğu müsabakada Dorukhan Toköz’ün 74. dakikada kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.

Bordo-mavililer ikinci yarılarda kalesinde sadece 5 gol gördü

Süper Lig lideri Trabzonspor, kalesinde gördüğü 17 golün 12’sini ilk yarılarda ağalarında görürken, 5 golü ise ikinci yarılarda yedi. Karadeniz ekibi söz konusu 5 golün 1’ni kendi kalesine atarken, son 20 dakikalık bölümde bunun dışında rakiplerinden gol yemedi.

Karadeniz ekibinin Süper Lig’in ilk yarısında evinde DG Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında Isaac Cofie Trabzonspor ağlarını havalandırdı. Deplasmanda oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Konyaspor maçında ise 46. dakikada Endri Çekiçi gol bulurken, bordo-mavililerin deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçta kalesindeki golü 62. dakikada Larin atmıştı. Trabzonspor bu sezon tek yenilgisini aldığı Antalyaspor deplasmanında ise 74. dakikada Dorukhan Tokgöz’ün kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Son olarak ise evinde ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer 68. dakikada Umut Nayir’in ayağından gol yemişti.

9 maçta kalesini gol kapattı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 23 maçın 9’unda kalesini gole kapattı. Söz konusu maçların 8’inde sahadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, bir maçta ise golsüz beraberlikle ayrıldı.