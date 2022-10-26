Trabzonspor’da şampiyonluk primleri verildi

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupası kaldıran Trabzonspor’da, şampiyonluk primleri dağıtıldı.

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 38 yıl aradan sonra Trabzonspor camiası, şampiyonluk sevinçi yaşamıştı. 2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamlayar Karadeniz ekibinde teknik heyet ve futbolcu kadrosunun yanı sıra personellerinde şampiyonluk primleri verildi. Trabzonspor Kulübü’nde yaşanan bu gelişme moralleri yükseltti.