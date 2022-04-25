Trabzonspor’da Peres şoku!
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres’in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Bruno Peres’in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.
Trabzonspor’un Brezilyalı futbolcusu Bruno Peres’ten kötü haber geldi. Ligi 34. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Bruno Peres’in ameliyat edileceği açıklandı. Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Bruno Peres’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, konuyla ilgili “Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres’in bugün çekilen MR’ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.