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Trabzonspor’da Orhan Ak istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Spor 04.04.2023, 23:10
Trabzonspor’da Orhan Ak istifa etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı.

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