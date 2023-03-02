Trabzonspor’da kongre sesleri

Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun, yaşanan mali zorluklar nedeniyle kongre kararı alması gündemde. Bordo-mavili yönetimin, son görüşmelerin ardından bu kararı netleştirmesi bekleniyor.

Şampiyonluk sonrası Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren, Avrupa defterini de erken kapatan Trabzonspor’da kongre söylemleri ön plana çıkmaya başladı. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde 16 milyon Euro gibi bir rakam ödeme durumuyla karşı karşıya. Bu rakamı bulmak için çok ciddi girişimlerde bulunan Ağaoğlu yönetimi, yabancı oyuncuların serbest kalma tehlikesiyle de mücadele ediyor.

Trabzonspor’da yapılan son yönetim kurulu toplantısında çoğunluğun kongre kararı alınması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Yapılacak son görüşmelerin ardından kararın açıklanması bekleniyor.