Trabzonspor’da hedef çift kupa

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor’da kupa heyecanı yaşanıyor. Bu sezon lig şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan bordo-mavililer 10. kez Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek, sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupasına 5. Eleme Turu’nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u sahasında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordo-mavililer, son 16 turunda ise deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Antalyaspor ile evinde 1 Mart Salı saat 20.30’da karşılaşacak olan Trabzonspor, tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getiren bordo-mavililer, 27 Ocak 2021’de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir’i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa’yı müzesine getirmişti. Bu kupa, Abdullah Avcı’nın bordo-mavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.

Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında en yakın rakibine 17 puanlık fark atan, ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde açık ara lider olarak sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9’a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş’ı yakalamıştı.