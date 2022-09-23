Trabzonspor’da Hamsık her alanda lider

Yaşadığı sakatlığın ardından Spor Toto Süper Lig’de ilk kez Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Marek Hamsik, performansıyla takıma katkı verirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da sahadaki lider ismi oldu.

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da Marek Hamsik, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sahadaki en büyük yardımcısı oldu. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğa önemli katkı veren tecrübeli oyuncu, bordo-mavili formayla 2 sezonda 29 lig karşılaşmasına çıktı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, geçen sezon Hamsik’in oynadığı müsabakalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu sezon 3 maçın 2’sini kazandı, 1’ini kaybetti.

Süper Lig’de bu sezon ilk kez ilk 11’de başladı

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Hamsik, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon ilk kez Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de başladı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Abdullah Avcı’nın temkinli hareket ettiği başarılı oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca da liderlik özelliğini ön plana çıkardı.

Orta sahanın hakimi

Teknik Direktör Avcı’nın sahadaki en büyük yardımcısı olan Hamsık, geçtiğimiz sezon, Avrupa’da, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giydiği 32 maçın 23’ünde merkez orta sahada, 5’inde ön liberoda ve 4’ünde ise on numara pozisyonunda forma giydi. Dönüşüyle birlikte Avcı’nın oyun değişikliklerine büyük katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 2 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Trabzonspor’un, Kızılyıldız’ı 2-1 yendiği mücadelede takımının ilk golünü kaydetti.

En çok kazanan isim

2021-2022 futbol sezonu öncesinde her bir sezon için Trabzonspor ile 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ve 700 bin Euro imza ücreti karşılığında 2 yıllık anlaşan Slovak futbolcu, takımın da en çok kazanan ismi. Bu oyuncuyu 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ve 900 bin Euro imza parası ile Denswill takip etti.