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Trabzonspor’da, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 26.12.2022, 15:13
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor, aynı gün özel uçuş ile İstanbul’a hareket edecek.