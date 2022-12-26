Trabzonspor’da, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Trabzonspor, aynı gün özel uçuş ile İstanbul’a hareket edecek.