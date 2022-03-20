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Trabzonspor’da en uzun saha da kalan isim Uğurcan Çakır oldu

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’da en uzun süre sahada kalan isim takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır oldu. Çaykur Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyememesine rağmen yıldız oyuncu bu sezon 28 maçta görev yaparak 2 bin 509 dakika sahada kaldı.

Spor 20.03.2022, 15:03
Trabzonspor’da en uzun saha da kalan isim Uğurcan Çakır oldu

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’da en uzun süre sahada kalan isim takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır oldu. Çaykur Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyememesine rağmen yıldız oyuncu bu sezon 28 maçta görev yaparak 2 bin 509 dakika sahada kaldı.

Süper Lig’de 30. haftayı deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3 penaltı golüyle 3-2 mağlup olarak kapatan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Abdullah Avcı 31 oyuncusuna şans verdi. Bordo-mavililerde en uzun süreyi ise kalede gösterdiği performansla Uğurcan Çakır aldı. Milli kaleci 28 maçta 2 bin 509 dakika forma giyerken söz konusu maçların tamamında ilk 11’de başladı. Kırmızı ve sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemedi. Çakır’ın ardından ise en uzun süreyi Peres aldı. 25 maçta forma giyen oyuncu bin 939 dakika sahada kaldı. Peres’in ardından 22 maçla tedavisi devam eden Vitor Hugo bin 898 dakika, bu sezon 11 gole imza atan Nwakaeme 24 maçta bin 888 dakika ile takip etti.

En golcü Cornelius 7 maçta 90 dakikayı tamamladı

Attığı 12 golle takımın en skorer oyuncusu olan Cornelius 29 maçta bin 851 dakika sahada kaldı. 22 maçta ilk 11’de sahaya çıkan golcü oyuncu 7 maçta 90 dakikayı tamamladı. Bakasetas ise 27 maçta forma giyerken bin 751 dakika sahada kaldı. Bu sezon kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Abdulkadir Ömür ise 26 maçta bin 734 dakika sahada kaldı. Uzun süredir tedavisi devam eden Marek Hamsik 20 maçta bin 701 dakika, sezonu kapatarak takımdan ayrılan Edgar le bin 525 dakika, Dorukhan Toköz bin 519 dakika süre aldı.

Berat Özdemir 30 maçta kadroda yer aldı

Bu sezon 30 maçta kadroda olmasına rağmen en çok maçta görev alan isimler arasında yer alan Berat Özdemir ise bin 514 dakika süre alabildi. Denswil bin 494 dakika, Djaniny Bin 463 dakika, Siopis bin 370 dakika, devre arasında takıma katılan Visca ise 881 dakika süre aldı. İsmail Köybaşı 738 dakika, Trondsen 619 dakika, Ahmetcan Kaplan 551 dakika, Hüseyin Türkmen 451 dakika, sezonu kapatan ve sözleşmesi dondurulan Gervinho 380 dakika, takımdan ayrılan Yusuf Sarı 376 dakika, devre arasında takım katılan Yusuf Erdoğan 249 dakika, Serkan Asan 158 dakika, Koita 153 dakika, Erce Kardeşler 101 dakika, Arda Akbulut 90 dakika görev yaptı.

Yunus Mallı kayıplarda

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonun kadrosuna kattığı Yunus Mallı’dan ise halen arzuladığı geri dönüşü alamadı. Büyük umutlarla takıma katılan Yunus Mallı, performansıyla takım arkadaşlarının gerisinde kaldı. Bu sezon 24 maçta kadroda olmasına rağmen ilk on birde başlama başarısı gösteremeyen oyuncu 6 maçta 49 dakika süre alarak hayal kırıklığı yaşattı. Devre arasında takıma katılan Kouassi 37 dakika, kiralık olarak Kayserispor’a giden Abdulkadir Parmak 19 dakika ve Murat Cem Akpınar ise 2 dakika forma giydi.

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