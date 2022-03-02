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Trabzonspor’da bir oyuncunun testi pozitif çıktı
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.
Spor 02.03.2022, 12:47
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.